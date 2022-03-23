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Meral Akşener'den olaylarla anılan Furkan Vakfı'na dindar nitelemesi

Meral Akşener'den olaylarla anılan Furkan Vakfı'na dindar nitelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alparslan Kuytul kökü dışarda olan bir adamdır." dediği Furkan Vakfı'ya yönelik müdahaleye ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "“Meğerse, başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak, Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, yeterli bir kriter değilmiş." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar.” çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Furkancıları “Müslüman, dindar” bir grup olarak değerlendirdi.

Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Adana’da Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesini şu sözlerle yorumladı:

“Meğerse, başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak, Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana’da, tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük. Adana’da yaşananlar, bize gösterdi ki; Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, başörtülü olmaktan önce, kendisine tabi olmak gerekliymiş. Yani asıl mesele, dindar olmak değil, yandaş olmakmış. Başörtülü kadınlarımızın hukuku, Ak Parti’ye oy verdikleri sürece kutsalmış… Yani; “Oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersin”miş… Hey gidi hey… Yunus ne güzel söylemiş: “Zulm ile abad olanın, ahiri berbad olur.” Bu ülkenin dindar kadınlarının omuzlarında iktidara gelip, o kadınları, coplatarak iktidardan çekip gitmek… Şu ironiye bakar mısınız? Geçekten ibretlik. Hani bağırıyor ya boğazından ses çıkara çıkara ‘Kimler kimlerle berabermiş… İşte burada görüyoruz. Demek ki ettiğini görmeden ahirete görmek yokmuş.”

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