Tümer Metin'den Mesut Özil'e sert sözler

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe’de gösterdiği düşük performansıyla eleştiri konusu olan Mesut Özil'e yüklendi.

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Tümer Metin, Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu Mesut Özil hakkında konuştu.

Konyaspor maçında performans olarak vasat bir görüntü çizen Mesut Özil için Tümer Metin, "İsmail hoca maçta Mesut Özil’e dokundu, oyunun çehresi değişti. Mesut Özil futbolu bırakmış, haberiniz var mı! Kendisinin haberi yok ama ben buradan söyleyeyim. Futbol bırakmış Mesut’u" dedi.

"Birilerinin ona söylemesi lazım artık. Sen bırak artık demesi lazım" diyen Tümer Metin, "Ya da Mesut’un aynanın karşısına geçip olmuyor artık demesi lazım. Başka bir ligde kolay devam edebilir belki ama bizim ligde zor. Bizim ligin kalitesini tartışırım ama zorluğunu tartışmam" ifadelerini kullandı.