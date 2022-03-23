Bursa'da hırsızlardan bıkan ev sahibi böyle önlem aldı görenler gözlerine inanamadı
BURSA'da, sahibi tarafından satılığa çıkarılan 3 katlı müstakil evin ilk 2 katındaki kapı ve pencereleri, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla briketle örülerek kapatıldı.
İstanbul'da yaşayan ve Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nden yatırım amacıyla ev alan Zehra Kaplanoğlu, yaptırdığı tadilatın ardından binayı satılığa çıkardı.
Bu süreçte birkaç kez gerçekleşen hırsızlık olayında, kombi, kalorifer petekleri, su tesisatı ve pencere korkuluğu gibi malzemeler çalındı.
Evin satışıyla ilgilenen emlakçı, durumu polise bildirerek bu durumun kayıt altına alınmasını sağladı. Hırsızlık olayları devam edince ev sahibi önlem amacıyla ilk 2 katının pencerelerine ve kapısına briket ördürdü.
Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, AA muhabirine, hırsızların evin boş olduğunu fark edip bazı malzemeleri sökerek çaldığını söyledi.