Alparslan Kuytul yine yakalandı!

Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul, Gaziantep'te meydana gelen olaylarla ilgili kendini savundu. Olayı anlatınken değinmediği bir detay Kuytul'u ele verdi.

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Camilerde itikafa girerek provokatif eylemleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul, itikafla ilgili tartışmada her camide 20-25 kişi olduğunu söyleyerek rakamların kasten abartıldığını ileri sürdü.

Alparslan Kuytul, gözaltı kararı öncesi kayda aldığı açıklamaları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kuytul, açıklamalarında Diyanet'in tavsiye kararına rağmen izin alınmadan camilerde itikafa girenlere müdahale edilmesini eleştirdi.

"Sayı abartılıyor"

Söylendiği gibi rakamın 76 kişi değil 56 kişi olduğu ve bunların da tek bir camide değil farklı camilerde olduğunu söyleyen Kuytul, rakamların kasten abartıldığını ileri sürdü. Camilerde toplanan bu insanların kötü niyetli olmadığını söyleyen Kuytul, provokasyon iddialarını ise yalanladı.

İzin alındı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet'in tavsiyesine bağlı olarak aldığı kararlara değirmeyen Kuytul, emniyet güçlerini sert bir dille eleştirdiği açıklamalarında "itikaf için izin alınması" gerektiği hususuna ise hiç değinmedi.

Çataklı: Provokatif eylem

Olaylarla ilgili konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Alparslan Kuytul'un din kisvesi altında dini istismar eden ve FETÖ'yü savunan bir kişi olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının "istisnai olarak belirli camilerde itikafa girilebileceğini ancak bunun müracaat edilmek ve mülki makamların onayı alınmak suretiyle yapılabileceğini" kamuoyuyla paylaştığını aktaran Çataklı, bu kişilerin, bu süreci de işletmediğini söyledi.

Cami görevlileri uyarmış

Bu karara rağmen Furkan Vakfı üyelerinin izin almadan camilerde bir araya geldiğini söyleyen Çataklı, şöyle konuştu:

"Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler, bunun uygun olmadığı, yönteminin bu olmadığı konusunda uyarılarda bulundular. Ancak bunlar şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Üstelik, benim burada söyleyemeyeceğim, hele hele bir camide asla söylenemeyecek ifadelerle, hakaretlerle, küfürlerle karşılık verdiler. Baktılar baş edemiyorlar, kolluk birimlerinden din görevlisi arkadaşlarımız talepte bulundu. Herhalde o esnada çevrede bulunan kolluk personeli de buna müdahale etti. Bu esnada bir yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personelimizin de orada bulunduğunu ve gaz kullandığını biliyoruz. Zaten bununla ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı, bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı. Ancak iş burada kalmadı, başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi ve dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu. Alparslan Kuytul da bu kapsamda şu an gözaltında. Diğer idari ve adli süreç de bu kişilerle ilgili halen devam ediyor."