Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'a damgasını vuran "#20liyaşlarchallenge" akımına katıldı. Esprili bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, gençlik fotoğrafı yerine ünlü Hollywood oyuncusu Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafını koydu.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaşlarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü.
Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaştı
Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Selçuk'un esprili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.