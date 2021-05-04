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Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı

Fransa'da şampiyonluk yolunda Lille'i sırtalayan Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere yalanlama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'la anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

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