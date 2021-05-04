Eskişehir'de maske takmayı reddeden sağlık çalışanına para cezası

ESKİŞEHİR'de alışveriş yapmak için girdiği markette tüm uyarılara karşın maske takmayı reddeden sağlık çalışanı Selime Topçu'ya 900 lira idari para cezası kesildi. Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, "Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.

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ESKİŞEHİR'deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu'yu uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Genelge var. Pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz" dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.