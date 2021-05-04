MASAK kripto varlık rehberi yayımladı! İşte kripto parada yeni kurallar

MASAK'tan kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek. Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirilecek.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayınladı. Rehber, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutulmuştu.

Böylece kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girmişti.

MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir de rehber hazırladı. Rehberde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının hangi durumlarda oluştuğu ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülüklerin neler olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Rehbere göre, kripto para platformları, şüpheli işlemleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK'a bildirecek.

Şüpheli işlemlerde tutar gözetmeksizin ve toplamı 75 bin lirayı aşan her işlemde kimlik tespiti yapacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacak.