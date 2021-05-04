CHP'li Orhan Sarıbal'ın tartışma konusu olan Dersim paylaşımı

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim katliamında öldürülenleri andı. Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise "Kimi suçladığının farkında mı acaba?" ifadelerini kullandı.

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CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim katliamıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Sarıbal'ın paylaşımını eleştirdi. Koncuk, "Kimi suçladığının farkında mı acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık" dedi.

Sarıbal'a, sosyal medyadan birçok kullanıcı da tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Git HDP'ye katıl" yorumunda bulundu. (Haber 7)