53 milyon dolara arazi satın aldı! Mark Zuckerberg'e şok eden suçlama geldi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii'nin Kauai adasından 53 milyon dolara 2 bin 427 dönümlük bir arazi satın alması bölgede tepkiyle karşılandı. Yerel halk, iş insanını modern sömürgecilikle suçladı.

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Mark Zuckerberg, Hawaii adası Kauai'deki mal varlığını ikiye katladı. Facebook CEO'su ve eşi Priscilla Chan, geçen ay Kauai'nin North Shore bölgesinde yaklaşık 2 bin 247 dönümlük bir arazi için 53 milyon dolar ödedi. Ardından, çiftin adadaki toplam arazisinin büyüklüğü 2 bin 600 dönümden fazla bir alana ulaştı. Ancak, çiftin Kauai'deki varlığı, geçmiş yıllarda bazı sakinleri hayal kırıklığına uğrattı.



19 Mart'ta sona eren satın alma işlemi, Larsen's Beach olarak da bilinen Lepeuli adlı bir halk plajının yakınındaki bir kısım da dahil olmak üzere sahil boyunca uzanan üç parsel araziyi kapsıyor. Bununa birlikte plajın halka açık kalmaya devam edeceği belirtilirken, Zuckerberg ve Chan ayrıca arazinin bir kısmını faaliyetteki bir sığır çiftliği olan Paradise Ranch'e kiralamaya devam etmeyi planlıyor.







Çiftin adaya olan güçlü bağlılığı

Zuckerberg ve Chan, araziyi adadaki tarihi yerleri koruyan yerel bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Waioli Corporation'dan satın aldı. Kurumun başkanı Sam Pratt, söz konusu araziyi çiftin adaya olan güçlü bağlılığı dolayısıyla satıldığını ifade ederek, "Bu toprakların güvenilir ellerinde kalacağını ve Mark ve Priscilla'nın bugün ve gelecekte Lepeuli'nin sorumlu vatandaşları olarak hareket edeceklerini biliyoruz" dedi.



Deniz, kuş, bitki örtüsü ve tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor

Zuckerberg ve Chan ise "Çiftliğimizde ve çevresindeki alanlarda korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım yapmak ve yerel vahşi yaşamı korumak için bir dizi topluluk ortağıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve bu çabayı önümüzdeki aylarda Lepeuli'ye genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” yanıtını verdi. Diğer taraftan, "Lepeuli ahupua'a" olarak bilinen mülk, Waioli Corporation'a göre "değiştirilmemiş doğal yaşam alanlarındaki çeşitli resif, deniz, kuş, bitki örtüsü ve tarihi eserlere" ev sahipliği yapıyor.







2 metrelik bir duvar

121 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beşinci kişisi Zuckerberg ve eşi Chan, 2 bin 832 dönümlük bir arazi satın aldıkları 2014 yılından bu yana Kauai'de ikamet ediyor. Facebook CEO’sunun arazideki iki mülk için 100 milyon dolar ödediği tahmin ediliyor: Kahu'aina Plantation adlı bin 540 dönümlük eski bir şeker kamışı plantasyonu ve Pila'a Plajı adlı bin 600 dönümlük bir parsel. Ancak, çiftin adadaki varlığı tartışmalara yol açtı. 2016'da Zuckerberg, "otoyol ve yol gürültüsünü" azaltmak amacıyla mülkünün etrafına 2 metrelik bir duvar inşa ederek komşularını kızdırdı.



"Yeni sömürgecilik"

Bir yıl sonra Zuckerberg, mülkündeki arazi parselleri üzerinde yasal mülkiyet iddiasında bulunan Hawaili ailelere dava açtı. Söz konusu aileler "Kamaaina aileleri" ya da topraklarını resmi tapu olmadan miras alan yerli Hawaii ailelerinin torunları olarak biliniyor. Zuckerberg, "daha küçük kısmi sahiplerin adil payları için de ödeme almalarını sağlamak" için dava açtığını söyledi, ancak bölge sakinleri hareketi "yeni sömürgecilik" olarak nitelendirdi.







Davayı düşürdü

Ardından Zuckerberg, Chan ve kendisinin "Yerel toplulukla daha iyi anlaşmak " istediğini söyleyerek davayı düşürdü. Söz konusu parseller açık artırmaya çıkarıldı; ancak arazilerinin dörtte üçünün Zuckerberg tarafından desteklendiği bildirilen bir teklif verene satıldığı öne sürüldü. Diğer taraftan, çift ve iki kızı pandemi boyunca Hawaii'deki evlerini ziyaret etmeye devam etti. Zuckerberg, geçen Temmuz ayında güneş kremi içinde 12 bin dolarlık bir elektrikli sörf tahtası kullanırken görüldü.



4,2 milyon dolar yatırım

Öte yandan, geçen Nisan ayında Zuckerberg ve Chan, salgın sırasında yardım etmek i amacıyla Kauai'ye 1 milyon dolar taahhüt etti. Çift aynı zamanda bu yılın başlarında, Kauai’deki bir iş geliştirme programı için 4,2 milyon dolar yatırımda bulundu.