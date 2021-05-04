Beşiktaş'ta aracın penceresinden sürücüyü bıçaklamakla suçlanıyordu! O sanık tahliye edildi

BEŞİKAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (22) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol'un (49) "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Abone ol

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın oğlu Yiğit Alper Yontarkol, tanık olarak dinlenildi.Olay günü, ailece araçla seyir halindeyken müştekinin bulunduğu araç ile karşı karşıya geldiklerini anlatan tanık Yontarkol "Selektör yaptık ancak müşteki yol vermedi. Babam yolun tek yön olduğunu söyledi. Müşteki ise hakaret etti.Babamın ikaz etmesi üzerine müşteki küfür ve hakaretlerini sürdürdü.

Sonra iki kişi arabamıza doğru yürüdü. Bu arada müşteki, anneme ve babaanneme küfretti. Babam da arabadan bir cisim alarak indi, bu sırada müşteki arabayı babamın üzerine sürdü. Babam kenara kaçarak kurtuldu. Ardından arabaya döndü ve olay yerinden ayrıldık" dedi.

Duruşmada dinlenilen diğer tanık Mehmet Delidolu ise kağıt toplayıcısı olduğunu, olay günü iki araç sürücüsünün tartıştığını gördüğünü ancak kimin kime küfrettiğini ve bıçaklama anını görmediğini ifade etti.

"Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim"

Sanık Yontarkol ise savunmasında"Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim. Bunun yanı sıra ciddi rahatsızlıklarım devam ediyor. Babam kanser oldu, ailecek zor durumdayız. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatlarından Sabahattin Güman, müvekkilinin tutukluluğunun infaza dönüştüğünü ve suç vasfının lehine değişme ihtimali olduğunu belirterek tahliye edilmesini talep etti.

Tahliye edildi, yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmasında gelinen aşamayı dikkate alarak sanık Yontarkol'un tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.