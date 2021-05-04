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'CHP Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı parti üyesi bir kadını taciz etti' iddiası

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı’nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.’yu telefonla mesaj atarak taciz etti.

S.O.’nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.’nin istifası istendi. Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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