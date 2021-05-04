Roma, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, görevine gelecek sezon başlayacak.Abone ol
İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından AS Roma, Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaştı. Roma, Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren takımın başında olacak.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan Mourinho yüklü miktarda tazminat ödemesi almıştı.