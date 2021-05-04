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Bilecik'te baba ve oğlu 2 gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

BİLECİK'te Covid-19'a yakalanan baba-oğul yaklaşık 20 gündür tedavi gördükleri hastanede kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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Bozüyük İlçesinin tanınmış ve sevilen esnaflarından ayrıca eski siyasetçilerden Selim Gün ve oğlu Muttalip Gün, yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan baba oğul koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek ikişer gün arayla hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan baba ve oğulun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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