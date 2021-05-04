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Yeniden Bakanlığa geçen Kız Kulesi'yle ilgili önemli karar

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Kız Kulesi  Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.

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Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan ve Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti.

Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak.

Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı. 

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