AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisine destek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "2023 yılına giderken yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasını doğru buluyoruz. MHP'li değerli arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanın talimatları doğrultusunda bir anayasa hazırlığı yapmışlarsa bu bizim için çok kıymetlidir." dedi.

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Elitaş, AA muhabirine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın, 2023'te yeni bir anayasanın olması gerektiği konusunda kanaatleri olduğunu hatırlatan Elitaş, AK Parti'nin de MHP'nin de yeni anayasa konusunda çalışmalarını yaptığını söyledi.

Diğer siyasi partilerin de bu çalışmaları yapmaları, yeni anayasaya katkı sağlamaları tavsiyesinde bulunan Elitaş, "Herkes anayasayla ilgili görüşlerini Meclis Başkanlığına verdiği takdirde uzlaşılacak bir nokta bulunur diye ümit ediyoruz. Artık askeri darbelerin yaptığı anayasaların değil, sivil iradenin yaptığı, halkoyuna sunulmuş ve halkın kabul ettiği, kendi özgür iradesiyle, zorla veya şeffaf zarflarla değil, içinden geldiği gibi oy verdiği bir anayasanın oluşmasının zamanı gelmiştir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin söylediklerine katıldıklarını belirten Elitaş, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız da zaten bu konuyu gündeme getiriyor. Umarım diğer siyasi partiler de buna 'Evet' derler. 2023 yılına giderken yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasını doğru buluyoruz. MHP'li değerli arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanın talimatları doğrultusunda bir anayasa hazırlığı yapmışlarsa bu da bizim için çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

"Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğini bilen biri değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin, "Tamamen gündem değiştirmeye yönelik. Türkiye'nin gündemi ekonomidir" sözlerini değerlendiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğini bilen biri değil. Bundan önce bize, '12 Eylül anayasasını değiştirelim' diyen Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi demek ki gündemde boğulduğundan, Türkiye'nin, dünyanın gündemini takip edemediğinden, geçmiş gündemlere sıkışıp kalıyor. Anayasa başka ekonomik durum daha başka. Bugünkü meseleler ile onlarca yıl devam edecek bir huzuru, Sayın Kılıçdaroğlu ayıramıyorsa zaten sıkıntı orada demektir."