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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İstanbul'da Covid-19 salgınında son durum! İl sağlık müdürü etkili olan varyantı açıkladı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İSTANBUL'da Covid-19 vaka sayılarındaki son durumu İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu paylaştı. Vaka sayılarının yüzde 33 oranında azaldığını belirten Memişoğlu, hastaların yüzde 88'inin İngiliz varyantı kaynaklı olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Türkiye, tam kapanmada 5. güne girdi. Peki, tam kapanma etkisini ne oranda gösterdi, İstanbul’da vakalar azalıyor mu? İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TRT Haber'de İstanbul'daki son durumu anlattı.

"Yoğun bakım hasta sayısı yüzde 6.5 oranında düştü"
Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: Pozitif vaka sayılarında yüzde 33 oranında bir azalma var. Yatan hastalarda yüzde 13’lük bir azalma var. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüzde 6,5 oranında düştü, ölümlerde de azalma bekliyoruz. Salgın sürecinde önce hasta sayısı ve yatanlar azalıyor daha sonra yoğun bakım ve ölüm sayıları düşüyor.

"Azalma trendi devam ediyor"
"Hastalık azalma trendini devam ettiriyor. Hem kısıtlamalar hem farkındalık, arkadaşlarımızın da çabalarıyla bu başarılmış durumda."

Varyant açıklaması: En önemli silahlardan birisi aşı. 65 yaş üzerinde aşılama yüzde 82 oranındayız. Açtığımız kapasitelerin yüzde 50-60’ı doluyor. İnsanların aşı konusunda tereddüt etmemeleri gerekiyor. İstanbul'da vakaların yüzde 88'i İngiliz varyantı. Varyantlar ne olursa olsun öncelik önlem alınması. Varyantlarla ilgili Bakanlığımız ayrı bir çalışma yapıyor.

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