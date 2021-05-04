S&P'den kripto paralarda bir ilk! Endekslerini başlattı

Küresel endeks tabanlı veri ve araştırma kaynağı S&P Dow Jones Indices, kripto piyasaları yeniden yükselişe geçmişken, ilk kripto para endekslerini başlattı.

Abone ol

S&P'den yapılan duyuruda en büyük iki kripto para Bitcoin (BTC) ve Ether'in (ETH) performansına bağlı üç yeni kripto para endeksi başlattığını açıkladı.

Yeni başlatılan endeksler arasında, piyasa değerinin ağırlığına göre BTC ve ETH'nin performansını izleyen Bitcoin tabanlı S&P Bitcoin Endeksi (SPBTC), Ether tabanlı S&P Ethereum Endeksi(SPETH) ve S&P Cryptocurrency MegaCap Endeksi (SPCMC) yer alıyor.

Şirket, yeni kripto endekslerinin minimum likidite ve piyasa değeri gerekliliklerini karşılayan, tanınmuş ve açık borsalarda listelenen kripto varlıkların performansını ölçmek için tasarlandığını açıkladı. S&P DJI'ın açıklamasına göre yeni endeksler, büyüyen kripto para piyasasına şeffaflık getirmeyi amaçlıyor.

Duyuruda kripto fiyatlandırma ve referans verilerini kripto muhasebe ve veri şirketi Lukka'nın sağlayacağı belirtildi. Lukka, S&P DJI'ın çatı şirketi S&P Global, milyarder yatırımcı George Soros ve muhasebe danışmanlığı şirketi CPA.com tarafından destekleniyor.