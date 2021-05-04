BIST 1.416
DOLAR 8,31
EURO 10,00
ALTIN 475,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Ölüme uykuda yakalandı! Balıkesir'de 80 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

BALIKESİR'de çıkan yangında, 80 yaşındaki yaşlı adam uyurken alevlerin içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, yangın Küçükşapçı Mahallesi’nde meydana gece yarısı meydana geldi. Tek katlı evde sigara ya da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yaşlı adamı uykuda yakalayan yangında, 80 yaşındaki Ahmet Kara kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Havran Kaymakamı Enver Özderin de yangın yerinde incelemelerde bulunarak aileye taziyede bulundu. Jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da sel felaketinde 14 kişi öldü
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Beşiktaş'ta aracın penceresinden sürücüyü bıçaklamakla suçlanıyordu! O sanık tahliye edildi
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı reddi hakim ve çekilme talebinin geri çevrilmesine itiraz etti
ABD'de dış ticaret açığı martta zirve yaptı tüm zamanların en yüksek seviyesi
Kent adeta kavruluyor! Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi
'CHP Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı parti üyesi bir kadını taciz etti' iddiası
Roma, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisine destek
Bilecik'te baba ve oğlu 2 gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybetti
Yorumlar