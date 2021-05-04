Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı! 5 şüpheli gözaltına alındı
TAYVAN’da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle binden fazla hamam böceğinin kullanıldığı saldırı düzenlendi.Abone ol
Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı.
Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.