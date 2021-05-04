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Boşanma kararı alan Bill Gates'in avukatı belli oldu: 97 yaşındaki...

Demirören Haber Ajansı
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Eşiyle sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, arkadaşı olan 97 yaşındaki Charlie T Munger’ı avukatı olarak tuttu.

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Bill Gates, eşi Melinda Gates'ten boşanmak için yakın arkadaşı olan 97 yaşındaki milyarder Charlie T Munger’ı tuttu. Munger, aynı zamanda Gates'in milyarder arkadaşı olan Warren Buffett tarafından yönetilen Berkshire Hathaway Holding'te başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

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