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Almanya'yı ikiye bölen koronavirüs aşısı kararı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Almanya, aşılanmış kişiler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor. Kabine tarafından kabul edilen kararın hafta sonu yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği (AB) de benzer bir uygulamayı önümüzdeki dönemde üye ülkelerin tamamında yürürlüğe sokmak istiyor.

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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları için yeni bir karar çıktı. AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Almanya aşılanmış kişiler için virüs kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor.

Almanya Kabinesi, Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilere getirilen kısıtlamaları hafifletmek için düzenlemeleri kabul etti. Henüz parlamentonun alt ve üst meclisleri tarafından onaylanmayan düzenlemeler hafta sonu yürürlüğe girebilir.

Avrupa Birliği (AB) de benzer bir uygulamayı üye ülkelerin tamamında yürürlüğe sokmak istiyor.

Doktorlar karşı çıkıyor

Bu karar ülkede bir kesim tarafından sevinçle karşılanırken; tepkileri de beraberinde getirdi. Federal Kamusal Sağlık Hizmeti Hekimleri Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, kararı sert bir dille eleştirdi. Teichert, ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs aşısı olan ya da iyileşenlerin ülkeye giriş yaparken test zorunluluğundan muaf olmaları çok kötü sonuçlar doğurur."

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