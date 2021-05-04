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Türkiye 4 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 241 bin 747 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, can kaybı 41 bin 527 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mayıs 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 241 bin 747 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 483 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 336 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye çıktı.

Toplam test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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