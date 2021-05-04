Uzmanlardan kritik açıklama: Altında direnç yine kırılamadı

Gram altın 478 lira, çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 206 liradan satıldı. Gedik Forex, Anadolu Yatırım ve Vakıf Yatırım, ons altın direnç ve destek seviyelerine dikkat çekiyor.

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Dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 475,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 477,9 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 206 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise günü yüzde 1,4'lük artışla 1.793,1 dolardan tamamlamasının ardından gün içinde yüzde 0,2'lik düşüşle 1.789,2 dolardan alıcı buldu.

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde, "Ons altın, 1797 dolar sınırına doğru yeniden tepki vermesine karşın bu seviyenin üzerinde bir alan oluşturamadığı için aşağı yönlü bir eğim içerisinde. ABD 10 yıllık tahvil faizinin gün içerisinde yüzde 1,65 seviyesine doğru yeniden yükselmesi altının da yükselişini engellediği için kazançlarını genişletmekte zorlandı. Bir diğer konu ise FED Başkanı Powell'in konuşmasıydı. Ekonomiye dair iyimser açıklamalar getirdi. Risklerin olduğunu ifade etse bile ekonomide canlanma görüldüğünü belirtmesi doların pozitif seyrine neden olurken altını da baskıladı" deniliyor.

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan, "1800 direnci yine kırılamadı" başlıklı teknik analizin tamamı şu şekilde:

"Ons altında volatil seyirler devam ediyor. Orta vadeli düşen kanal içerisinde kısa vadeli yükseliş gösteren ons altında dünkü denemede de 1800 direnci kırılamadı. ABD'de beklentileri karşılayamayan ISM imalat PMI verisi sonrasında 1797,96 doları gören ons altının kısa vadeli yükselen hareketini 1800 direncinin kırılıp kırılamayacağı belirleyecek. Kırılması halinde 1820-1830 ardından orta vadeli düşen kanalın üst bandına denk gelen 1850 hedeflenebilir. 1750 ise toparlanma eğiliminin devamı için korunması gereken güçlü destek."