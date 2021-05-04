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MSB duyurdu: Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 terörist öldürüldü, barınak da imha edildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi."

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