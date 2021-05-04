MSB duyurdu: Terör örgütüne darbe üstüne darbe!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Abone ol
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
3 terörist öldürüldü, barınak da imha edildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi."