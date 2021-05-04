İBB'den "Kız Kulesi" açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada, Kız Kulesi'nin mülkiyetinin İBB'de olmadığını belirtti.

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Demirören Haber Ajansı, Kız Kulesi'nin, işletmesinin 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiği' şeklinde haber yayınladı.

Haberde ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kulenin, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirileceği bildirildi.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan çıkan haberlere yalanlama geldi. Ongun, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değildir. Bu yüzden mülkiyetinin İBB’den alınması söz konusu değildir, kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

Kız Kulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başlamıştı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından kule, 2000 yılında ziyarete açılmıştı.