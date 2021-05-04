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ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Yüzleri güldürdü
Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

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