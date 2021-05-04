Gaziantep'te seyir halindeki TIR'ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

GAZİANTEP'te seyir halindeki TIR'ın dorsesi aniden kalkınca tabelaya takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.

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GAZİANTEP İpekyolu üzerinde meydana gelen olayda; Mustafa Sever yönetimindeki 27 YS 453 plakalı TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Olayı görenler, kazayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler tabelaya takılan dorsenin kurtarılması için çekici çağırdı. Çekicinin 1 saat süren çalışması sonucu TIR dorsesi takıldığı tabeladan kurtarıldı.

"Fotoğraf çekince size ödül vermeyecekler"

Tabelaya takılan dorse yüzünden trafik bir süre aksadı, uzun kuyruklar oluştu. Seyir halindeki vatandaşlar ise araçlarının içlerinden cep telefonları ile görüntü çekmeye başladı.

Vatandaşlar trafiği yavaşlatınca aracından anons yapan polis memuru, "Hadi seri devam edelim. Çekmeyin fotoğraf. Fotoğraf çekerseniz size ödül mü verecekler? Akşam oldu, iftar saati geldi. Herkesin işi gücü var, hızlı devam edelim" şeklinde anons yaptı.