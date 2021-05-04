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Real Madrid'i deviren Anadolu Efes adını EuroLeague Final Four'a yazdırdı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Dörtlü Final, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilecek. Anadolu Efes, Dörtlü Final'de ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

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Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes; Singleton ve Micic ile sayı üretirken rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı hücumların çoğundan eli boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes; Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan Real Madrid karşısında organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde savunmada zorlanan Anadolu Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada 69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son dakikaya 80-80 berabere girilirken Anadolu Efes, Simon'un kaydettiği üç sayılık basketle bitime 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı. Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 88-83 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 88 - 83 :Real Madrid

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Larkin 10, Anderson, Micic 18, Singleton 26, Duston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5

Real Madrid: Alocen 7, Carroll 10, Tyus 2, Abalde 6, Garuba 4, Thompkins 12, Tavares 8, Fernandez 7, Laprovittola 17, Taylor, Llull 10

Beş faulle çıkan: 39.54 Taraves (Real Madrid)

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