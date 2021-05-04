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Türkiye'den Mısır açıklaması! İlişkiler normalleşiyor

Türkiye ile Mısır adım adım normalleşiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada, ''Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır.'' denildi.

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