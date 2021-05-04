Cübbeli Ahmet'ten Furkan Vakfı açıklaması

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Gaziantep'teki bazı camilerde yaşananlara dair ''Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır'' açıklamasını yaptı.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Gaziantep'te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı üyelerinin provokasyon yaptıklarını savunarak, "Bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır" dedi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, "Devletimizin ve hükümetimizin camilere ve cemaatlerine verdiği önem ve değer ortada iken Furkan Vakfı mensuplarının bu provokasyonları PKK çevrelerine ve CHP’ye can simidi olmuştur" diye yazdı.

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

Bu insanları CHP sözcüleri ve PKK çevreleri destekliyorsa bunların cami cemaati olmadığını zaten anlamak lazımdır. Akıllıya bir işaret yeter, ahmak olana ise bin sarâhat yetmez.