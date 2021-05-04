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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Başkan Vidinlioğlu koronavirüse yakalandı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından kendisi ve kızının da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından, kızı ve kendisinin de Covid- 19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı. Vidinlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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