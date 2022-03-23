Çin'de 250 hayvan türüne ait 500 milyon yıllık fosiller bulundu

Bilim insanları, Çin'in güney batısında yer alan Yunnan eyaletinde 250'den fazla türe ait 500 milyon yıldan eski fosiller bulundu.

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Araştırmacılar, söz konusu fosillerin modern hayvanların atalarına ilişkin en eski örneklerden bazılarını oluşturduğunu açıkladı.

Yeni bir araştırmaya göre, günümüzde yaşayan birçok hayvanın ataları, modern Çin'de 500 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış olabilir.

Şu anda bilim tarafından bilinen en eski hayvan fosili gruplarından biri, 250'den fazla türün kalıntıları da dahil olmak üzere Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulundu.

Yeni keşif, modern hayvanlar ve insanlar gibi embriyo olarak simetriye sahip, yani birbirlerinin ayna görüntüsü olan sol ve sağ taraflara sahip iki taraflı türlerin hızlı yayılmasını gören Kambriyen Patlaması’nın önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.

FOSİLLER ARASINDA BİRÇOK TÜR YER ALIYOR

518 milyon yıllık Chengjiang Biota'da bulunan fosiller arasında çeşitli solucanlar, eklem bacaklılar (canlı karideslerin, böceklerin, örümceklerin, akreplerin ataları) ve hatta en eski omurgalılar (balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları) bulunuyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, ilk kez bu ortamın fırtına ve sellerden etkilenen ve besin açısından zengin bir delta olduğunu keşfetti. Bölge şu anda dağlık Yunnan Eyaletinde karada bulunuyor, ancak ekip, geçmişte çevredeki deniz akıntılarının kanıtlarını gösteren kaya çekirdeği örneklerini inceledi.

Çalışmanın yazarı olan Exeter Üniversitesi ve Yunnan Üniversitesi’nden kıdemli yazar Dr. Xiaoya Ma, “Kambriyen Patlaması artık evrensel olarak gerçek bir hızlı evrim olayı olarak kabul ediliyor, ancak bu olayın nedensel faktörleri, çevresel, genetik veya ekolojik tetikleyiciler hakkındaki hipotezlerle uzun süredir tartışılıyor” dedi.