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Rusya borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor! Büyük çöküş bekleniyor yasaklar var

Rusya borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor! Büyük çöküş bekleniyor yasaklar var

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgalinin başlamasının bir gün ardından 25 Şubat'ta işleme kapanan Rusya borsasında bazı hisselerin kısıtlı olarak yarın yeniden işleme açılacağını açıkladı. Rus borsasında büyük çöküşler beklenirken, açığa satış yapmak yasaklandı...

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Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgalinin başlamasının bir gün ardından 25 Şubat'ta işleme kapanan Rusya borsasında bazı hisselerin kısıtlı olarak yarın yeniden işleme açılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre aralarında Sberbank SBER.MM, VTB VTBR.MM, Rosneft ROSN.MM ve Gazprom'un GAZP.MM da bulunduğu 33 büyük şirketin hissesi Türkiye saati ile 09:50-13:00 arasında görecek.

Hisselerde açığa satış yapılamayacak.

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