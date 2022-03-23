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Uğur Karakuş kimdir aslen nereli? Uğur Karakuş şarkıları hangisi

Uğur Karakuş kimdir aslen nereli? Uğur Karakuş şarkıları hangisi

Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek olan İbo Show'un konuklarından biri de türkücü Uğur Karakuş olacak. Bestelerini birçok şarkıcının seslendirdiği Uğur Karakuş'un hayatı da merak konusu oldu. Uğur Karakuş aslen Elazığlı ama İstanbul'da büyüdü. 44 yaşındaki Uğur Karakuş evli mi, çocuğu var mı?

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Müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, 1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başladı. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında müzik hayatını sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

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