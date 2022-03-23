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Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı davasında karar çıktı

Levent Gültekin'e Halk TV çıkışında saldıran zanlılarla ilgili mahkeme kararını verdi. İki sanığa 11 ay 20'şer gün hapis cezası veren mahkeme, sosyal ilişkileri ve gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin iki sanığa "kasten yaralama" suçundan verilen 11 ay 20'şer gün hapis cezası hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Sanıkların avukatı, beraat talebinde bulunurken, müşteki avukatı da, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'yu "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylem nedeniyle müştekide hafif derecede kemik kırığı meydana geldiğini belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 2'şer aya yükseltti.

Sosyal ilişkileri ve gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 11 ay 20'şer güne indiren mahkeme, ceza hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

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