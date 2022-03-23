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NATO yarınki zirvede kritik konuyu ele alacak Ukrayna NATO'ya girecek mi?

NATO yarınki zirvede kritik konuyu ele alacak Ukrayna NATO'ya girecek mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi. Yarınki toplantıda NATO üyesi olmadığı halde Zelenskiy de bir konuşma yapacak.

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Stoltenberg NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeyi görüşeceklerini duyurarak "Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır" dedi.

Zelenskiy'nin de konuşacağı zirve için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok" dedi.

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek.

Zelenskiy de konuşacak
Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

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