Ukrayna savaşı Putin'in kızının yuvasını yıktı! Hollandalı işadamı Putin'in kızı Maria'yı boşuyor bakın ne iş yapıyor?

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki Vorontsova’nın Hollandalı iş insanı eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Vorontsova’nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği ortaya çıktı.