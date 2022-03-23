BIST 2.191
DOLAR 14,85
EURO 16,32
ALTIN 922,69
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Putin'den kaçan kaçana! En güvendiği isim ülkeyi terkedip izini kaybettirdi

Putin'den kaçan kaçana! En güvendiği isim ülkeyi terkedip izini kaybettirdi

UKRAYNA'yı işgal emri ile tüm dünyanın şimşeklerini üzerine çeken Rusya Lideri Putin'e bir şok daha. Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Reuters da isim vermediği kaynaklarca haberi doğruladı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Bloomberg'in haberi, Reuters tarafından da doğrulandı. 

Reuters'ın da hükümet kaynaklarına dayandırdığı haber, bunun Putin'in savaşına tepki olarak Rusya'da ilk üst düzey resmi istifa olduğu ifade ediliyor.

Anatoly Borisovich Chubais kimdir?
Anatoly Borisovich Chubais, 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak Rusya'da özelleştirmeden sorumlu olan bir Rus oligarktır.

1998'den 2008'e kadar devlete ait elektrik enerjisi şirketi RAO UES'in başkanlığını yaptı. 2008–2020 yıllarında Rus Nanoteknoloji Şirketi'nin (RUSNANO) başkanlığını yapan Chubais, 2020 yılında Kremlin tarafından uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atamıştı.

Kararnamede Chubais'in Putin'i "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada" temsil edeceğini belirtilmişti.

Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 2015 yılında üye devletler tarafından kabul edilen, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a kaçan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Türk Hava Yolları'ndan gençler için iş fırsatları ayrıntılar belli oldu
Türk Hava Yolları'ndan gençler için iş fırsatları ayrıntılar belli oldu
NATO yarınki zirvede kritik konuyu ele alacak Ukrayna NATO'ya girecek mi?
NATO yarınki zirvede kritik konuyu ele alacak Ukrayna NATO'ya girecek mi?
Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı davasında karar çıktı
Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı davasında karar çıktı
Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Faturayı düşürmenin yolu
Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Faturayı düşürmenin yolu
Eyüpsultan’da korkunç olay! "Dayanamayıp araya girdim" dedi
Eyüpsultan’da korkunç olay! "Dayanamayıp araya girdim" dedi
CHP'li Özgür Özel'den seçim kanunu teklifi açıklaması: Her şartta sizi yeneceğiz
CHP'li Özgür Özel'den seçim kanunu teklifi açıklaması: Her şartta sizi yeneceğiz
Latif Doğan karısı Emine Doğan kimdir yaşı kaç? Latif Doğan'ın çocukları kaç tane
Latif Doğan karısı Emine Doğan kimdir yaşı kaç? Latif Doğan'ın çocukları kaç tane
Rusya borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor! Büyük çöküş bekleniyor yasaklar var
Rusya borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor! Büyük çöküş bekleniyor yasaklar var