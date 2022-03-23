2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına az bir süre kala futbol severler, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? Portekiz - Türkiye ikinci maç var mı? İşte detaylar...

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Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi.

Peki, Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? Portekiz - Türkiye ikinci maç var mı? İşte detaylar...

Portekiz Türkiye maçı tek maç mı?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

Portekiz Türkiye maçı ne zaman?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.