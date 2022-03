Rusya'nın askeri planlarının sızması Putin'i çıldırttı! Cadı avı başladı

RUSYA'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması ve dünya basınında geniş yer alması Rusya'da adeta bir deprem etkisi yarattı. Planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine bir cadı avı başlattığı ve herkesi göz hapsine aldığı öğrenildi.

Şimdiye kadar yanından hiç ayırmadığı kişilere karşı bile temkinli davranan Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor. Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.

Şoygu da şüpheli listesinde

Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna savaşındaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor. Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüphelere tuz biber oldu.

Genelkurmay başkanı görevden alınabilir

Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Başkan Yardımcısı Igor Kostyukov. Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor.

İstihbarat teşkilatı hedefte

Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı'nın istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor.

Başarısızlığı sızdırılan planlara bağlıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Putin, Rusya'nın savaş alanında yaşadığı aksilikler ve çok sayıda Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor.

ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendirirken Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti. Soldatov, The New Yorker'e verdiği demeçte, "Moskova'daki yetkililer sonunda ABD istihbaratının neden bu kadar doğru olduğunu kendilerine sormaya başladı. Görünen o ki Putin, şimdi sadece Ukrayna'daki kötü performansa değil aynı zamanda işgalle ilgili sızıntılara da kızacak" ifadelerini kullandı. Putin'in üst düzey yöneticilerinin ona gerçeği söylemekten hala çok korktuklarını belirten Soldatov, "Şu anda hapiste çok fazla insan var. Putin'e hoşlanmayacağı bir şey söylemek gerçekten güvenli mi? Bence bu askeri ve istihbarat yetkilileri için büyük bir meydan okuma" dedi.