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İBB"den zam teklifinin reddine sert tepki: Amaç İBB'yi batırmak

İBB"den zam teklifinin reddine sert tepki: Amaç İBB'yi batırmak

İSTANBUL’da toplu ulaşıma yüzde 50 servislere yüzde 40 zam yapılması teklifi UKOME’den geçmedi. Akaryakıt fiyatları yükselişiyle maliyetlere dikkat çeken İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu teklifin reddini *ek amaç İBB ve İETT’yi batırmak” diye yorumladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teklifiyle bugün UKOME’de toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam kararı görüşüldü. Ancak karar oy çokluğuyla reddedildi. Akaryakıt zamlarını gerekçe gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Bugünkü karar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan sert tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi.Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak.” dedi.

İstanbul ulaşım zammı reddedildi
İstanbul'da metro, metrobüs, hızlı tramvay, özel halk otobüsleri ve İETT ile vapur ve taksi ücretleri için yüzde 50 zam yapılması istendi. Minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını isterken servis ücretlerine de yüzde 40 zam yapılması önerildi. 

UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek. 

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