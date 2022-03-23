Ceylan'ın eşleri Ahmet Tatlı ile evlenip İbrahim Tatlıses'e gelin olmuştu!

Ceylan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve şarkıcı Ceylan kaç evlilik yaptı, eşleri kim soruları merak konusu oldu. Zaza asıllı olan Ceylan 1974 doğumlu. Şarkıcı Ceylan 47 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi kuzeni olan Erhan Bozkurt'tu. Ceylan boşandıktan sonra Ahmet Tatlı ile evlendi ve İbrahim Tatlıses'in gelini oldu.

Abone ol

Ceylan aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildi. İbo Show programına konuk olan şarkıcı Ceylan hayatı ve bilinmeyenleriyle günün konusu oldu. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğluydu. Tatlıses bir dönem Ceylan'a kayınpederlik yapmıştı. Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 İstanbul doğumlu. 47 yaşında olan Ceylan Zaza asıllı. Aslen Tuncelili olan Ceylan, çocuk yaşta sahnelere adım attı ve birçok albüm çıkarıp filmlerde oynadı. Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.

Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğluydu. Tatlıses bir dönem Ceylan'a kayınpederlik yapmıştı. Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 İstanbul doğumlu. 46 yaşında olan Ceylan Zaza asıllı. Aslen Tuncelili olan Ceylan, çocuk yaşta sahnelere adım attı ve birçok albüm çıkarıp filmlerde oynadı. Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.

Ceylan'ın ilk eşi halasının oğlu

Ceylan ilk evliliğini kuzeni olan Erhan Bozkurt ile 1991 yılında yaptı. Evliliği sadece 1 yıl süren Ceylan 1992 yılında boşandı.

Ceylan'ın iki çocuğundan ilki olan kızı Melodi bu evliliğinden dünyaya geldi.

Ceylan'ın ikinci eşi İbrahim Tatlıses'in oğlu

Ceylan bir kez daha nikah masasına oturduğunda aradan 9 yıl geçmişti. Bu kez evlendiği kişi İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı oldu. İbrahim Tatlıses'in gelini olduğu yıllarda kısa sürdü. Ceylan ikinci eşi Ahmet Tatlı'dan 2002 senesinde boşandı. Ceylan'ın bu evlilikten çocuğu olmadı.

Ceylan'ın üçüncü eşi Murat Kurşun kimdir?

Ceylan boşandıktan 4 yıl sonra bu kez meslektaşı ile evlendi. Yeni eşi Murat Kurşun türkücülük yapıyordu. 2006 yılında evlenen Ceylan yine kısa bir sürede boşanmanın yolunu tuttu. Bu evliliği sadece 1 yıl sürdü ve 2007 yılında boşandı. Murat Kurşun, bir konser sırasında herkesin gözü önünde Ceylan'a tokat atmıştı.

Murat Kurşun boşandıktan sonra 2016 yılında Miss Turkey 2015 finalistlerinden Asena Toprak ile evlendi. (Yukardaki fotoğrafta sağda)

Ceylan'ın dördüncü eşi Güncal Tanören kimdir?

Ceylan 3. eşini boşadıktan 4 yıl sonra yine nikah masasına oturdu. Evlendiği kişinin ismi Güncal Tanören'di. Son eşi otomobil sektöründeydi ve bir araba galerisi vardı. 2011 yılında evlenen Ceylan, yine hızlı çıktı ve 1 yıl sonra 2012'de son eşini de boşadı.