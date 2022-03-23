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Mahmut Tuncer yaşı kaç aslen nereli Mahmut Tuncer eşi ve çocukları kimdir?

Mahmut Tuncer yaşı kaç aslen nereli Mahmut Tuncer eşi ve çocukları kimdir?

Eğlenceli türküleri, kendine has tarzı ve halayları ile sık sık konuşulan, sevilen isim Mahmut Tuncer bu akşam uzun süredir küs olduğu İbrahim Tatlıses'in programına katılacak. 'Halaya yön veren adam' olarak sosyal medyada nam salan Tuncer'in hayatı merak konusu oldu. 60 yaşında olan Mahmut Tuncer aslen Şanlıurfalı ve Işıl Tuncer ile evli. Mahmut Tuncer'in 4 tane çocuğu var.

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Eğlenceli kişiliği, kendine has üslubu ile söylediği türküler ile sık sık magazin basınında konuşulan Mahmut Tuncer'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Mahmut Tuncer, 59 yaşında ve Işıl Tuncer ile evli Mahmut Tuncer'in Gizem Tuncer, Pınar Tuncer, Umut Tuncer ve Fırat Tuncer adında çocukları var.

Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer Karakeçili Aşireti'ndendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak oynamıştır. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğenilmekteydi.

 Işıl Tuncer ile evli Mahmut Tuncer'in Gizem Tuncer, Pınar Tuncer, Umut Tuncer ve Fırat Tuncer adında çocukları var.

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önermiş ve Mahmut Tuncer sahne almıştır. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelmiş, Mahmut Tuncer ile tanışmış, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Ankara'ya götürmüştür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretmiştir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci olmuş ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.  Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Özel hayatı: Sanatçı, Işıl Tuncer ile evlidir, Çiftin, Gizem Tuncer, Pınar Tuncer, Umut Tuncer ve Fırat Tuncer adında çocukları vardır.

Albümleri: Yeter (1980), Yar Yüreğim Yar (1982), Sevdim Seni (1983), Sen Ağlama (Raks) (1987), Nazlana Nazlana (1991), Muhtar Emmi (1993), Milcano (1995), Meleğim (1997), Maşallah (Uzelli Stereo) (1999), Kalbimde Sen (2000), Kaderim Ağlıyor (2001), Cenderme (2002)

Hıyriye (2003), Hediye (2004), Hasretim (2003), Bileydim (2006), Bu Nasıl Sevda (2011), Mahmut Tuncer (2013), Ankara (2013), Zalim Orta Dünya (2015), Lo (2018)

ROL ALDIĞI FİLMLER:

Hep Yek 3 (2019), Yeşil Deniz[3] (2015), Fırıldak Ailesi (2014), Üç Kağıtçılar (2008), Umutlara Güneş Doğsun (2005), Tel Örgü (1995), Mutsuzlar (1990), Yabancı (1988), Yeter (1988), Vahşier (1987) ,Muhteşem Urfalı (1987), Sevda (1986), Garip (1986), Veda Türküsü (1986)
Kader Böyle İstedi (1986), Gizli Yara (1985), Sensiz Yaşayamam (1985), Uç Güzel Güvercinim (1984), Feryat (1983), İkimiz de Sevdik (1983), Can Kurban (1983), Ağlayan Gülmedi mi? (1982), Milcan (1981)

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