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Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti

Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Anatoly Chubais, devam eden Ukrayna işgaline tepki göstererek görevinden istifa etti. Ülkeyi terk eden Chubais, işgal konusunda Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

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UKRAYNA'ya yönelik işgal Rusya'da taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen Anatoly Chubais'in istifasına ilişkin Kremlin'den herhangi resmi bir açıklama yapılmazken Dmitry Peskov, yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

66 yaşındaki Chubais, 1990 yılından bu yana Vladimir Putin hükümetinde kalan ve Batılı yetkililerle yakın ilişkiler sürdüren birkaç ekonomik reformcudan biriydi. Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirmelerinin mimarı olarak bilinen Chubais, Putin tarafından kalkınma elçisi olarak atanana kadar büyük şirketlerde üst düzey görev alıyordu.

İşgale tepki gösteren Rusların üzerinde büyük baskı var
24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş, işgali eleştiren Rus vatandaşların üzerindeki baskıyı da artırdı. Putin, 16 Mart'ta Rusya'yı ABD ve müttefikleri için gizlice çalışmakla suçladığı 'pislik ve hainlerden' temizleyeceği konusunda uyardı. Ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan Rus lider, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

Geçen hafta da Dvorkovich istifa etmişti

Geçen hafta cumhurbaşkanlığı sırasında Dmitry Medvedev'in kıdemli ekonomi danışmanı ve 2018 yılına kadar başbakan yardımcısı olan Arkady Dvorkovich, işgali kınadıktan sonra devlet destekli Skolkovo Teknoloji Fonunun başkanlığından istifa etti. Aynı zamanda Uluslararası Satranç Federasyonunun da başkanı olan Dvorkovich, savaşa karşı sesini yükselten birkaç eski üst düzey yetkiliden biriydi.

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