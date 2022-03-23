Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Anatoly Chubais, devam eden Ukrayna işgaline tepki göstererek görevinden istifa etti. Ülkeyi terk eden Chubais, işgal konusunda Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

Abone ol

UKRAYNA'ya yönelik işgal Rusya'da taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen Anatoly Chubais'in istifasına ilişkin Kremlin'den herhangi resmi bir açıklama yapılmazken Dmitry Peskov, yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

66 yaşındaki Chubais, 1990 yılından bu yana Vladimir Putin hükümetinde kalan ve Batılı yetkililerle yakın ilişkiler sürdüren birkaç ekonomik reformcudan biriydi. Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirmelerinin mimarı olarak bilinen Chubais, Putin tarafından kalkınma elçisi olarak atanana kadar büyük şirketlerde üst düzey görev alıyordu.

İşgale tepki gösteren Rusların üzerinde büyük baskı var

24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş, işgali eleştiren Rus vatandaşların üzerindeki baskıyı da artırdı. Putin, 16 Mart'ta Rusya'yı ABD ve müttefikleri için gizlice çalışmakla suçladığı 'pislik ve hainlerden' temizleyeceği konusunda uyardı. Ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan Rus lider, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.