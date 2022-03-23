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Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor

Konut fiyatlarına KDV indirimi düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasıyla 150 metrekarenin üzerindeki konutlara uygulanan yüzde 18'lik KDV yükü azaltılacak. Düzenlemeyle ikili KDV sisteminin getirilmesi planlanıyor.

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KDV sadeleştirmesinde gıdanın ardından sıra konutta. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmada sona yaklaşıldı. 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüzde 18'lik KDV azaltılacak Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. KDV, konutun 150 metrekaresi için yüzde 8, 150 metrekare üzerindeki bölüm için ise yüzde 18 olacak.

Mevcut sistemde 1 milyon lira değerinde 150 metrekarelik konut için 80 bin lira KDV ödenirken 155 metrekarede bu miktar 180 bin liraya yükseliyor. Yeni düzenlemeyle sadece 150 metrekarenin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Böylece 1 milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDV'si 85 bin 805 liraya düşecek.

"Haksız fiyat artışları son bulacak"
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düzenlemeyle ilgili, "Bu yüzde 10 gibi bir iskonto anlamına geliyor. Düşük metrekare gösteriyorlardı veya bir evi ikiye bölüp iki tapu haline getiriyorlardı bu tip uygulamalar şuanda son bulacak" dedi. Tapu harçlarında da indirime gidilmesi öngörülen düzenlemenin ev fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Aşa, düzenlemeyle piyasaların daha da canlanacağını, sıfır evlere olan ilginin artacağını söyledi.

Konutta yeni KDV modeli çalışması tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

(TRT HABER)

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