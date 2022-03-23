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Kocaeli'de kahvehanede başlayan tartışma cinayetle bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kahvehanede başlayan tartışma cinayetle bitti

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kahvehanede çıkan tartışma ve dışarıda silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi'nde Osman A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kahvehanenin önünde kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Osman A.'nın yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Hasan Aksüt'ün başına ateş ettiği sonrasında da olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edildi. Başına isabet eden mermiyle yere yığılan Hasan Aksüt'ü kanlar içinde gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Aksüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıp emekli olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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