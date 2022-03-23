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Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

BATMAN'da hemzemin geçitte trenin altında kalan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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SİİRT Kurtalan'dan Batman'a gelen yük treni Çamlıca Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 17 yaşındaki Mehmet Ali Sevim'e çarptı. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tren altında kalan Mehmet Ali Sevim'e olay yerinde yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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