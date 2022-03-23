Güngören'de pitbull dehşeti: Isırılan genç güçlükle kurtarıldı
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlığı olmayan pitbull, yoldan geçen bir genci bacağından ısırdı.Abone ol
Son zamanlarda sokak köpeği sorunu haberlerinde artış yaşanıyor.
Sokak köpeği nedenli ölüm ve yaralanmaların da yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeleri bu konuda uyararak önlemler almaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Son pitbull saldırısı haberi, İstanbul'un Güngören ilçesinden geldi.
Ağızlıksız gezdirilen pitbull, sokaktaki genci ısırdı
Öğlen saatlerinde Güngören’de yaşanan olayda ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.
Çevredeki vatandaşlar zor kurtardı
Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.
Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.