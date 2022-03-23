Stefan Kuntz: Portekiz medyası bunu bilmiyordu!

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi Dragao Stadı’nda açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımımız, Portekiz ile 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off'unda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimizden beri hem mevcut maçlar, hem geleceğe doğru adımlar için çalışıyoruz. Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz. Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz da şans lazım. Bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Fernando Santos, 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor. Benim daha 8 ayım dolmadı."

"Ronaldo'dan bahsediyoruz fakat 11 oyuncu sahaya çıkacak"

"Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Ronaldo'dan bahsediyoruz fakat 11 oyuncu sahaya çıkacak. Bu oyuncuların her biri iyi oyuncular. Ben, savunmacılarımızın da bu maça hazır olduklarını düşünüyorum. Portekiz'de 3 savunma oyuncusunun olmaması bizim için bir avantaj değil."

"Bu kez ağlamayacağım"

"Portekiz'i elersek bu kez ağlamayacağım. Letonya maçı sonrası ağladığımı Portekiz medyası bilmiyordu ama sizin sorunuz sonrasında herkes öğrendi. (Gülerek) Ayıp. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenince herkese söyleyeceğim. Burada bütün taktik ve düşünceleri aktaramayız. Bu detayları maçtan sonra paylaşabilirim. Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya karşı oynayacağı için çok mutlu. Ben de bu duruma karşı seviniyorum."